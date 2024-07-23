Штраф для ухилянтів – чи можна оскаржити у суді та за що можна отримати строк

Справи щодо застосування штрафів залишать на розгляд суддів, але довести свою правоту буде можливо

З набранням чинності 17 липня нового закону про посилення мобілізації над багатьма військовозобов’язаними нависла загроза отримати штраф від 17 тисяч гривень. Причому для цього необов’язково свідомо ухилятися від мобілізації чи оновлення своїх даних, може виявитися достатнім просто не отримати надіслану поштою повістку. Втім, отриманий штраф можна оскаржити в суді, а іноді навіть перемогти.

Як розповів адвокат по військовому праву адвокатського об’єднання "Актум" Артем Бондар, теоретично оскаржити можна будь-який штраф. Однак робити це не маючи доказів марно.

Водночас, за словами юриста, дуже багато в судовій практиці залежатиме і від конкретних обставин справи. Останнє особливо ймовірне тому, що судова практика за позовами пов’язаними з мобілізацією лише формується – ТЦК поки що мало застосовують механізм штрафів, а громадяни рідко їх оспорюють.

Наприклад, оновлювати свої дані військовозобов’язаний повинен постійно, незалежно від закону. Припустимо, якщо чоловік одружився чи змінив місце проживання у 2021-му році і досі не повідомив про це у ТЦК, він скоїв правопорушення, але як саме його карати – загадка.

"Оскільки саме правопорушення скоєно до введення в дію спеціального режиму (воєнного стану, — Ред.) він не може підпадати під штраф у 17 000 гривень, проти чого каже принцип права – закон не має зворотної сили. Крім випадків, які скасовують або пом’якшують відповідальність", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Інший приклад – дотримання термінів, що надаються для накладення штрафу.

"Якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці призначеному, скажімо, на 1 червня 2023 року, штраф може бути на нього накладений тільки в період до 1 червня 2024 року. Але це не врятує порушника від нової повістки та накладення штрафу, якщо він проігнорує його знову", — наголосив Артем Бондар.

Можуть бути ситуації, за якої військовозобов’язаний зможе довести, що штраф, накладений на нього, слід скасувати.

"Припустимо чоловік, який має трьох дітей, подавав документи на відстрочку від мобілізації, але з якоїсь причини ТЦК не дав йому відповіді. У разі накладення на нього штрафу він може пред’явити документи, що є батьком трьох неповнолітніх дітей і подавав документи про це. Або інший приклад – неоновлення даних, оскільки всі дані про військовозобов’язаних є в електронному реєстрі, звідки ТЦК можуть їх отримати", — пояснив юрист.

Разом з тим, Артем Бондар наголошує, що рішення конкретного судді може дуже відрізнятися, навіть якщо ситуації в принципі схожі. До того ж, якщо військовозобов’язаному вдасться довести незаконність накладення на нього штрафу, може бути його оскарження з боку ТЦК у вищих судових інстанціях.

Загалом, як підкреслює юрист, законодавство дає лише три поважні причини для неявки до ТЦК за порядком денним:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки чи інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у певний пункт та строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича його дружини (чоловіка);

внаслідок хвороби

Зрештою, співрозмовник "Телеграфа" наголошує, що не слід намагатися ухилятися від мобілізації або розраховувати, що сплата штрафів дозволить "відкупитися" від служби. Швидше навпаки, тільки зашкодить.

"Стаття 337 КК України передбачає покарання (штраф до 8500 гривень або виправні роботи до 2 років — Телеграф) за злісне ухилення від військового обліку. І якраз неодноразове ігнорування повісток зі сплатою штрафів може дати право застосувати цю статтю проти вас", — нагадує Артем Бондар.

Тим часом, з 17 липня офіційно запустився механізм розсилки повісток та попереджень від ТЦК для військовозобов’язаних поштою.