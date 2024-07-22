Вбивця діяв професійно: випливли нові деталі нападу на Фаріон

Зловмисник прорахував усі варіанти

Підготовка до вбивства екснардепа Ірини Фаріон готувалася понад місяць, а сам замах міг бути замовним. Наразі поліція розшукує підозрюваного та його можливих співучасників.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Наголошується, що основним підозрюваним є чоловік, якого раніше оголосили у розшук, оскільки саме на нього вказують свідки.

Чоловіка вперше зафіксували камери 11 липня, він щодня, окрім вихідних, приходив у двір в однаковому одязі. За версією поліції, незвичайний стиль він вибрав для маскування.

На місці було знайдено гільзу, проте експертиза щодо зброї поки що триває.

Імовірний вбивця прийшов у двір Фаріон близько 17:03, а коли вона вийшла з дому здійснив єдиний постріл у голову. При цьому правоохоронці повідомили, що загибла до цього не повідомляла поліції про погрози для життя.

Поліцейські кажуть, що вбивця діяв професійно та прорахував усі варіанти розвитку подій. Наприклад, напад він скоїв, коли в районі не працювали камери через відключення світла.

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив в Ірину Фаріон з пістолета Макарова близько 19.30 19 липня на вулиці Масарика. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів.

21 липня поліція оголосила ймовірного вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе його затримати.