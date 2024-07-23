Львівські депутати виконають одне із бажань доньки Фаріон: про що йдеться

Влада проведе консультації з сім’єю загиблої

У Львові одну з вулиць перейменують на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Подібне рішення напередодні закликала ухвалити її дочка.

Як пише Zaxid.net, відповідну пропозицію підтримали на засіданні Львівської міської ради під час засідання у вівторок, 23 липня. Автором ідеї став депутат "Свободи" Любомир Мельничук.

Зазначається, що влада проведе консультації з родиною Фаріон, щоб визначити, яку саме вулицю буде перейменовано.

При цьому обласна робоча група з декомунізації запропонувала перейменувати у Львові три вулиці — Таманську, Татарбунарську та Дідушка. Це рішення депутати підтримали.

Варто зазначити, що дочка екснардепа Софія Семчишин після вбивства заявила, що на місці нападу має стояти пам’ятник її матері, а вулицю Масарика повинні перейменувати на вулицю Фаріон.

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив до Ірини Фаріон з пістолета Макарова близько 19:30 19 липня. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів.

21 липня поліція оголосила вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе його затримати.

Правоохоронці кажуть, що вбивця діяв професійно та прорахував усі можливі варіанти, а тому не виключають, що вбивство могло бути замовним.