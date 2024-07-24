Ухилянти не зможуть перереєструвати авто: у яких випадках

Причину відмови можна буде дізнатися не виходячи з дому

З 17 липня, після закінчення терміну, відведеного на обов’язкове оновлення даних для військовозобов’язаних, на тих, хто цього не зробив, чекає відповідальність. Зокрема, вони можуть залишитися без прав водія, а також не зможуть перереєструвати автомобіль.

Як відомо, причиною відмови у перереєстрації автомобіля може стати наявність виконавчих проваджень або перебування у розшуку. Такі заходи можна застосувати до тих, хто не оновив свої дані.

При цьому причину відмови у перереєстрації авто тепер можна буде дізнатися без відвідування сервісного центру МВС. Вона відображатиметься під час перереєстрації авто у додатку "Дія", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися про причину, потрібно було звертатися до сервісного центру МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів продати через Дію можна тільки одне авто" — написав він у Telegram.

У Головному сервісному центрі підтвердили, що дізнатися про причину відмови в перереєстрації автомобіля можна онлайн. Відповідне оновлення програми "Дія" вже доступне.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу у "Дії":

воно перебуває у розшуку в Інтерполі;

авто, чи номерний знак перебувають у розшуку поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

продавець має чинні відкриті виконавчі провадження;

обтяження у реєстрах Міністерства юстиції про заборону відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Перереєструвати машину онлайн або у сервісному центрі МВС можна буде лише після усунення причин відмови. У ДСЦ наголосили, що можливість перереєструвати авто у "Дії" можуть лише фізичні особи і лише один раз на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть посилити правила для перереєстрації авто.