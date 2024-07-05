"Крадене солодше": росіяни на окупованій частині Херсонщини почали збирати українські кавуни, українці вже відреагували

Пропагандисти не згадали, що землі на яких вирощують ці ягоди належать Україні

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни почали збирати урожай кавунів. Далі їх планують доставити в регіони РФ, Криму, так звані "ДНР" і "ЛНР". Українці вже відреагували на зухвалі дії окупантів.

Про це стало відомо з сюжету, який знімали російські ЗМІ. У відео кореспондентка каже, що на площі 40 га, очікується урожайність ранніх сортів ягоди від 40 до 45 тонн.

"Приблизно 30% від урожаю направлять в Крим, 40% ДНР і ЛНР. Не обділять кавунами і Росію", — заявила пропагандистка.

Кореспондентка каже, що є один момент. Він пов'язаний з логістикою.

У відео вона також чомусь заявила і те, що "херсонський кавун" є знаковим трендом області, який нібито знають по всій Росії, проте не згадала, що землі на яких вирощують ці ягоди належать Україні.

Українці обурились сюжетом і написали свою думку у коментарях.

Додамо, що за період окупації, станом на 2023 рік врожай кавунів на лівобережжі Херсонщини скоротився на 70%. Причиною цього, як казали окупанти є погодні умови. Проте якщо згадати, як у 2022 році фермери Скадовського району знищували непродані кавуни через відсутність попиту на баштанні культури, логічно, що у 2023 фермери просто відмовились засаджувати поля в тих об’ємах, що були до окупації регіону. Тоді росіяни пообіцяли "відновити галузь", аби херсонських кавунів вистачило на всю Росію.

Раніше "Телеграф" писав, що третє літо відоме українське курортне селище Кирилівка в Запорізькій області знаходиться під окупацією. Росія перетворила один із улюблених відпочинків українців на практично безлюдне місце.