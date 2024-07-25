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Служба не завершена? Чи можуть мобілізувати пенсіонерів МВС

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Національна поліція
Національна поліція. Фото Відкриті джерела

Вони мають перебувати на військовому обліку

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаних призивають до армії. На військову службу також можуть залучити пенсіонерів силових структур, зокрема осіб, які пішли на пенсію після служби в Міністерстві оборони, Національній поліції тощо.

Такі українці мають стати на військовий облік. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає "Антикор".

"Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони", – сказав він.

Крім того, згідно з новим законодавством про мобілізацію в Україні, пенсіонери силових структур мають також перебувати на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ТЦК надали відповідь, чому чоловіків примусово доставляють до військових комісаріатів.

Теги:
#Військова служба #Мобілізація #МВС #Військовий облік