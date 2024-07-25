Відстрочка від мобілізації: названо 10 категорій, які не зможуть отримати її з 1 серпня

Наразі можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 до 60 років

В Україні із травня 2024 року діє новий закон про мобілізацію. Їм було скорочено перелік тих, хто має право на відстрочку від мобілізації.

Мобілізації під час війни підлягають українські чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо у них немає важких захворювань, бронювання чи відстрочки. Категорії чоловіків, які не можуть отримати відстрочку від призову, прописані в законі №3633-IX.

Хто не має права на відстрочку з 1 серпня:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість за аліментами (якщо розмір заборгованості перевищує суму платежів за три місяці, але у разі погашення та своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

особи, які доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи (якщо немає інших невійськовообов’язаних працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" — таку категорію скасовано (якщо ВВК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які при повторному проходженні ВЛК були визнані здоровими (згідно з чинним законом, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання І та ІІ групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

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