Служба не завершена? Могут ли мобилизовать пенсионеров МВД

Они должны состоять на военном учете

Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанных призывают в армию. На военную службу также могут привлечь пенсионеров силовых структур, в том числе ушедших на пенсию после службы в Министерстве обороны, Национальной полиции и т.д.

Такие украинцы должны стать на военный учет. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает "Антикор".

"Государственные служащие, которые являются военнообязанные и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на военном учете и также могут быть привлечены к Силам обороны", — сказал он.

Кроме того, согласно новому законодательству о мобилизации в Украине, пенсионеры силовых структур должны также состоять на военном учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК дали ответ, почему мужчин принудительно доставляют в военные комиссариаты.