Укр

Служба не завершена? Могут ли мобилизовать пенсионеров МВД

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Национальная полиция
Национальная полиция. Фото Открытые источники

Они должны состоять на военном учете

Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанных призывают в армию. На военную службу также могут привлечь пенсионеров силовых структур, в том числе ушедших на пенсию после службы в Министерстве обороны, Национальной полиции и т.д.

Такие украинцы должны стать на военный учет. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает "Антикор".

"Государственные служащие, которые являются военнообязанные и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на военном учете и также могут быть привлечены к Силам обороны", — сказал он.

Кроме того, согласно новому законодательству о мобилизации в Украине, пенсионеры силовых структур должны также состоять на военном учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК дали ответ, почему мужчин принудительно доставляют в военные комиссариаты.

Теги:
#Военная служба #Мобилизация #МВС #Воинский учет