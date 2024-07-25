Як часто потрібно проходити ВЛК: юристи дали чітку відповідь

ВЛК мають проходити всі

У зв’язку з новим законом про мобілізацію запроваджено нові правила військового обліку та проходження військово-лікарської комісії (далі — ВЛК). Також змінилися і рядки проходження ВЛК.

За словами юристів, всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, мають повторно пройти перевірку ВЛК за 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Люди з 2 чи 3 групою інвалідності після 24.02.2022 року мають повторно пройти медичний огляд.

Повторно пройти ВЛК потрібно буде за рік. Це обов’язкове правило для військовозобов’язаних під час воєнного стану. Максимальний час для проходження військово-лікарської комісії становить 14 днів. З метою глибшого дослідження стану здоров’я військовослужбовця цей рядок може бути продовжено до 1 місяця.

У випадках, коли військовослужбовець отримав поранення під час несення служби, виконання бойового завдання, пошкодження або хвороби, він може бути направлений на ВЛК негайно, по можливості, за поданням керівника або командира. Крім того, після лікування військовозобов’язаний має право на проходження ВЛК для подальшого визначення його придатності до військової служби.

Раніше ми розповідали, як можна оскаржити рішення військово-лікувальної комісії. Є два варіанти, що далі робити.

Також "Телеграф" писав, як і хто визначає склад ВЛК. Проводити її можуть лише з урахуванням державних установ.