У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Фаріон: у мережі з'явилося відео очевидців

За процесом спостерігали мешканці одного з житлових масивів міста

У мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували нібито затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, якого правоохоронці викрили сьогодні у Дніпрі. За попередніми даними, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Відео опублікували в місцевому пабліку у Telegram. Як зазначають очевидці, підозрюваного "вивели та запакували в бусік".

Нагадаємо, у четвер, 25 липня, підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Ж/М Парус

Затриманий — 18-річний хлопець, мешканець міста Дніпро. За даними слідства, для здійснення замаху на Ірину Фаріон, підозрюваний певний час винаймав одразу три квартири у Львові.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.