За що вбили Ірину Фаріон? У поліції розповіли про основну версію

До роботи залучено сотні фахівців

Основною версією вбивства екснардепа Ірини Фаріон є особиста ворожість. Також розглядається громадська діяльність загиблої та причетність ворога для дестабілізації внутрішньої ситуації у країні.

Про це пише Укрінформ із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ Мар’яну Реву. Вона додала, що робота з розслідування злочину продовжується.

"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівці залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", — сказала вона.

Вона додала, що фахівці вивчають відео нібито вбивства Фаріон, яке було поширене російськими телеграм-каналами. Про результати роботи спікер пообіцяла повідомити надалі.

Раніше ми розповідали, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяла російська неонацистська організація. У поліції прокоментували цю заяву.

"Телеграф" вже писав, що відомо про цю організацію. У Росії її вважають терористичною з 2021 року.