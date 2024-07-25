В Днепре задержали вероятного убийцу Фарион: в сети появилось видео очевидцев

За процессом наблюдали жители одного из жилых массивов города

В сети появилось видео, на котором очевидцы сняли якобы задержание подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, которого правоохранители разоблачили сегодня в Днепре. По предварительным данным, задержание произошло на ЖМ "Парус".

Видео было опубликовано в местном паблике в Telegram. Как отмечают очевидцы, подозреваемый "выведен и упакован в бусик".

Напомним, в четверг, 25 июля, подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион, был задержан в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Ж/М Парус

Задержанный — 18-летний молодой человек, житель города Днепр. По данным следствия, для покушения на Ирину Фарион, подозреваемый некоторое время снимал сразу три квартиры во Львове.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как во Львове проходило прощание с известным филологом, языковедом и бывшим нардепом Ириной Фарион. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.