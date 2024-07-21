У Львові урочисто прощаються з Іриною Фаріон: репортаж "Телеграфу" (фото, відео)

До храму прийшли тисячі людей

У неділю, 22 липня, у Львові проходить прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Вона померла у реанімації після замаху.

Труну з тілом Ірини Фаріон привезли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова. Тут вже зібралися тисячі людей, які вирішили з нею проститись.

Під час перенесення труни до храму перед нею йшли рідні загиблої. Донька та онуки тримали в руках її портрети. Траурну процесію супроводжували представники правоохоронних органів.

Варто зазначити, що до самої будівлі храму вдалося потрапити лише незначній кількості охочих. Більшість людей стоять на прилеглих вулицях та площі. Багато з них пришла до храму з букетами квітів.

Церемонія прощання триватиме до 22:00 неділі. У понеділок, 23 липня, Фаріон поховають на Личаківському цвинтарі. Чин похорону розпочнеться о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Нагадаємо, близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон.

Вважається, що вбивця чекав на неї біля будинку, при тому приходив туди кілька тижнів поспіль. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату.

У мережі після цього з’явилася інформація про те, що вбивцею виявився 21-річний мешканець Львівської області, проте у правоохоронних органах цю інформацію спростували.