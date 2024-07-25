Вбивство Ірини Фаріон: у МВС детально розповіли, як ловили підозрюваного (фото)

Хлопець мешканець Дніпра

У Дніпрі поліція затримала 18-річного хлопця, який найбільш ймовірно стріляв та вбив мовознавицю Ірину Фаріон. Затриманий знімав у Львові щонайменше 3 квартири.

Про це повідомив голова Міністерва внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко. За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

У МВС детально розповіли про розслідування та пошуки хлопця. Наразі, за даними Офісу генерального прокурора, йому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

"139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу", — розповів Клименко.

За його словами, неабияк у роботі допомогло фото підозрюваного, адже смарткамери відеоспостереження за орієнтування зафіксували його.

Водночас міністр додав, що ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес. Він вимагає найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не допустити жодної помилки.

У відомстві також розповіли, що відомо про фігуранта. Хлопцю 18 років, він мешканець Дніпра. У Львові на час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири.

"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець", — підсумував Клименко.

Водночас у місцевих пабліках Дніпра показали кадри нібито затримання 18-річного стрільця у Фаріон на ж|м "Парус". Офіційно цієї інформації відомство не підтверджувало.

Нагадаємо, що близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні кадри з прощання з філологинею Іриною Фаріон у Львові.