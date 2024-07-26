Задержанный за убийство Фарион был подписан на блогера, который перед трагедией резко ее критиковал: что известно

Парень общался с ним в соцсетях

Задержанный молодой украинец, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион, был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Это установил проект "Радио Свобода "Схемы", который проанализировал социальные сети задержанного. Примечательно, что в видео, опубликованном за пять дней до убийства Фарион, Бондаренко несколько раз критически высказался в ее адрес. При этом Бондаренко – сейчас живет в Днепре, родном городе задержанного.

Марко Бондаренко

"Я начал отвечать (на негативные комментарии – ред.) и этими ответами породил бурление дерьма так называемых ура-патриотов так называемого "Батальона Фарион", – заявил Бондаренко в видео.

В этом же видео он сказал, что не любит украинский язык с начала полномасштабной войны, так как его "навязывают". В этом контексте он также упомянул Фарион, которая активно критиковала использование русского языка украинцами.

Задержанный в связи с возможной причастностью к убийству Фарион активно общался не только с членами телеграмм-сообщества "Против системы" Бондаренко, но и с самим блогером. В одной из публичных переписок с ним, парень употребляет оскорбительные слова по отношению к евреям.

Сам Бондаренко в одном из своих постов заявил, что не знаком с задержанным в связи с убийством Фарион парнем. Он также открестился от какой-либо ответственности за это.

"Этого убийцу я вообще впервые вижу, так как вообще не интересуюсь новостями и политикой, и если у меня кто-то что-то пишет, то я не могу нести за это ответ, каждый сам отвечает за свои деяния", — написал Бондаренко.

Как установили "Схемы", в соцсетях задержанный следил и за страницами движений российских неонацистов и националистов. Например, в запрещенной в Украине российской соцсети "Вконтакте" он был подписан на уже умершего Максима Марцинкевича с позывным "Тесак", основателя российского ультранационалистического движения "Реструкт". Также он был подписан и на ряд других российских экстремистских группировок.

В телеграмме он активно общался с членами российских групп с неонацистскими взглядами "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", а также NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Фарион. В одном из общений парень заявил, что его любимая книга — "Моя борьба". Ее автором является Адольф Гитлер. Кроме того парень интересовался, можно ли отследить транзакцию в криптовалюте и узнать, кто является владельцем криптокошелька.

Как сообщал "Телеграф", отец задержанного в связи с возможной причастностью к убийству Фарион находится на фронте. Он уверяет, что его сын является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.