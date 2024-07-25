"Це якась підстава": що сусіди кажуть про затриманого за вбивство Фаріон хлопця

У юнака батько військовий

Затриманого юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їх словами, він не міг вчинити замах на філологиню.

Про це повідомляє "Суспільне Дніпро", яке поставило кілька питань знайомим 18-річного юнака. Зазначається, що затриманий проживав у Дніпрі разом з мамою, а його батько військовий.

За словами місцевого Яна, який стверджує, що знав затриманого з п'яти років, вони разом відвідували спортивні секції.

"Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись", — каже він.

Водночас у мережі вже розкрили ймовірне ім'я затриманого юнака — Зінченко В'ячеслав, 2006 року народження. Він грав за "МДЮСШ U-19".

Сусідка родини Ілона додає, що родина дуже освічена та спортивна, а їх батько взагалі військовий.

"З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько те ж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець", — каже жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав усе, що відомо про затриманого 18-річного юнака, який ймовірно вбив Ірину Фаріон.