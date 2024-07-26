Ці українські прізвища виникли як пародія на латину: перевірте своє у списку
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Такі прізвища можна зустріти й досі
Латинська мова відіграла дуже важливу роль у формуванні історії людства. В українській мові теж можна знайти латинські слова, зустрічаються навіть прізвища, які беруть свій початок з латини.
Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Він вказує на групу українських прізвищ, які мають суфікс "-ус".
В українській мові цей суфікс зустрічається тільки в словах, запозичених з латини, таких як нотаріус, архіваріус. Однак родові імена, утворені з цим суфіксом, мають відтінок гумору та насмішки, що відображається в їх структурі.
Схожий прийом використовував Іван Котляревський в своїй легендарній "Енеїді". Його герої часто додавали суфікси -ус та -орум до українських слів в сценах, де вони повинні були розмовляти високою мовою чи здаватися розумнішими. Це була своєрідна пародія на вчених XVIII століття, які часто домішували латинські суфікси до польських чи українських слів:
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь.
Шмигляв по морю, як циганус,
Ад те, о рекс! прислав иунк нас.
Мовознавець вказує, що наші предки також використовували цей підхід, створюючи різноманітні прізвища з суфіксом -ус. Ось декілька прикладів:
- Дмитрус;
- Гринус;
- Климус;
- Ілюс;
- Микус;
- Левус;
- Матеус;
- Федус;
- Милькус.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найрідкіснішими. Деякі з них практично не мають однопрізвищників у країні. До речі, до цього списку також входить родове ім’я одного з українських політиків.