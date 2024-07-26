Ці українські прізвища виникли як пародія на латину: перевірте своє у списку

Такі прізвища можна зустріти й досі

Латинська мова відіграла дуже важливу роль у формуванні історії людства. В українській мові теж можна знайти латинські слова, зустрічаються навіть прізвища, які беруть свій початок з латини.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Він вказує на групу українських прізвищ, які мають суфікс "-ус".

В українській мові цей суфікс зустрічається тільки в словах, запозичених з латини, таких як нотаріус, архіваріус. Однак родові імена, утворені з цим суфіксом, мають відтінок гумору та насмішки, що відображається в їх структурі.

Схожий прийом використовував Іван Котляревський в своїй легендарній "Енеїді". Його герої часто додавали суфікси -ус та -орум до українських слів в сценах, де вони повинні були розмовляти високою мовою чи здаватися розумнішими. Це була своєрідна пародія на вчених XVIII століття, які часто домішували латинські суфікси до польських чи українських слів:

Енеус ностер магнус панус

І славний троянорум князь.

Шмигляв по морю, як циганус,

Ад те, о рекс! прислав иунк нас.

Мовознавець вказує, що наші предки також використовували цей підхід, створюючи різноманітні прізвища з суфіксом -ус. Ось декілька прикладів:

Дмитрус;

Гринус;

Климус;

Ілюс;

Микус;

Левус;

Матеус;

Федус;

Милькус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найрідкіснішими. Деякі з них практично не мають однопрізвищників у країні. До речі, до цього списку також входить родове ім’я одного з українських політиків.