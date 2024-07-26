Эти украинские фамилии возникли как пародия на латынь: проверьте свою в списке
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Такие фамилии можно встретить до сих пор
Латинский язык сыграл очень важную роль в формировании истории человечества. В украинском языке тоже можно найти латинские слова, встречаются даже фамилии, которые берут свое начало с латыни.
Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Он указывает на группу украинских фамилий, имеющих суффикс "-ус".
В украинском языке этот суффикс встречается только в словах, заимствованных из латыни, таких как нотариус, архивариус. Однако родовые имена, образованные с этим суффиксом, имеют оттенок юмора и насмешки, что отражается в их структуре.
Схожий прием использовал Иван Котляревский в своей легендарной "Энеиде". Его герои часто добавляли суффиксы -ус и -орум к украинским словам в сценах, где они должны были говорить на высоком языке или казаться умнее. Это была своеобразная пародия на ученых XVIII века, которые часто примешивали латинские суффиксы к польским или украинским словам:
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь.
Шмигляв по морю, як циганус,
Ад те, о рекс! прислав иунк нас.
Языковед указывает, что наши предки также использовали этот подход, создавая разнообразные фамилии с суффиксом -ус. Вот несколько примеров:
- Дмитрюс;
- Гринус;
- Климус;
- Илюс;
- Микус;
- Левус;
- Матеус;
- Федус;
- Милькус.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в Украине считаются самыми редкими. Некоторые из них практически не имеют однофамильцев в стране. Кстати, в этот список также входит родовое имя одного из украинских политиков.