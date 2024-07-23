Футболісти Мудрик, Забарний та Довбик: що їхні прізвища можуть розповісти про предків

На прізвища можна визначити, чим займалися родичі футболістів

Кожне українське прізвище має свою історію. Воно також може розповісти про предків носія, а походження кожного – унікальне.

Наприклад, прізвища відомих українських футболістів Михайла Мудрика, Іллі Забарного та Артема Довбика мають різну етимологію. Більш детально розібрався "Телеграф".

Зокрема мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" зазначає, що певні прізвища давали людям відповідно до їхніх психічних особливостей. Наприклад, основою прізвища Мудрик стала характеристика інтелектуальних властивостей людини – вони були мудрими.

На сайті "Рідні" можна дізнатися про кількість людей із прізвищем Мудрик. Загалом в Україні зафіксовано 3211 осіб.

Прізвище Забарній давали тим, хто запізнювався, "барився", даремно витрачав час. Нині його носить в Україні не так багато людей — лише 205 осіб.

Що стосується прізвища Довбик, мовознавці припускають, що воно походить від слова "довбати" або "довбня" (великий дерев’яний молот або палиця з потовщенням на кінці, що часто використовується в господарстві). Вона могла характеризувати сильну чи завзяту людину, яка "довбала" свою справу. Є припущення, що так могли назвати людину, яка працювала з довбнею.

Додамо, що Довбик — дуже рідкісне прізвище. Її носить лише 108 осіб.

Раніше ми розповідали, які прізвища помилково вважають росіянами. Також "Телеграф" писав про прізвища, які виникли ще під час язичництва.