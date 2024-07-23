Гроб, Галілей і не тільки: названі найрідкісніші прізвища в Україні, перевірте у списку своє
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Усього налічується два десятки таких родових імен
Серед різних українських прізвищ є ті, що в нашій країні зустрічаються вкрай рідко. У носіїв цих родових імен практично немає однопрізвищників.
Загалом налічується два десятки таких прізвищ. При цьому деякі з них мають абсолютно незрозуміле походження. Тобто неможливо визначити, від якого слова воно було утворено.
Цікаво, що серед українських політиків також є одне прізвище, яке входить до списку рідкісних. Її носієм є лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він практично не має однопрізвищників в Україні.
Найрідкісніші прізвища в Україні:
- Абдугафаров;
- Абібулла;
- Аляб’єва;
- Бордзіка;
- Бріхаря;
- Мкоріз;
- Люфт;
- Ліхогвір;
- Зез;
- Зацеркляний;
- Ех;
- Дурандіна;
- Дуду;
- Дірбаба;
- Гроб;
- Вієр.
Також до рідкісних прізвищ можна віднести: Безсмертний/Безсмертний, Кисіль-Загорянська, Галілей. До речі, як пише ТСН, українець із родовим ім’ям Галілей скаржиться, що через надто оригінальне прізвище його завжди першим викликали до дошки у школі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найпопулярнішими. У першої трійки із цього списку понад 100 тисяч носіїв по всій країні.