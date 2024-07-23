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Гроб, Галілей і не тільки: названі найрідкісніші прізвища в Україні, перевірте у списку своє

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 23 липня 2024, 09:41

Усього налічується два десятки таких родових імен

Серед різних українських прізвищ є ті, що в нашій країні зустрічаються вкрай рідко. У носіїв цих родових імен практично немає однопрізвищників.

Загалом налічується два десятки таких прізвищ. При цьому деякі з них мають абсолютно незрозуміле походження. Тобто неможливо визначити, від якого слова воно було утворено.

Цікаво, що серед українських політиків також є одне прізвище, яке входить до списку рідкісних. Її носієм є лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він практично не має однопрізвищників в Україні.

Найрідкісніші прізвища в Україні:

  • Абдугафаров;
  • Абібулла;
  • Аляб’єва;
  • Бордзіка;
  • Бріхаря;
  • Мкоріз;
  • Люфт;
  • Ліхогвір;
  • Зез;
  • Зацеркляний;
  • Ех;
  • Дурандіна;
  • Дуду;
  • Дірбаба;
  • Гроб;
  • Вієр.

Також до рідкісних прізвищ можна віднести: Безсмертний/Безсмертний, Кисіль-Загорянська, Галілей. До речі, як пише ТСН, українець із родовим ім’ям Галілей скаржиться, що через надто оригінальне прізвище його завжди першим викликали до дошки у школі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найпопулярнішими. У першої трійки із цього списку понад 100 тисяч носіїв по всій країні.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища