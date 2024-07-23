Гроб, Галілей і не тільки: названі найрідкісніші прізвища в Україні, перевірте у списку своє

Усього налічується два десятки таких родових імен

Серед різних українських прізвищ є ті, що в нашій країні зустрічаються вкрай рідко. У носіїв цих родових імен практично немає однопрізвищників.

Загалом налічується два десятки таких прізвищ. При цьому деякі з них мають абсолютно незрозуміле походження. Тобто неможливо визначити, від якого слова воно було утворено.

Цікаво, що серед українських політиків також є одне прізвище, яке входить до списку рідкісних. Її носієм є лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він практично не має однопрізвищників в Україні.

Найрідкісніші прізвища в Україні:

Абдугафаров;

Абібулла;

Аляб’єва;

Бордзіка;

Бріхаря;

Мкоріз;

Люфт;

Ліхогвір;

Зез;

Зацеркляний;

Ех;

Дурандіна;

Дуду;

Дірбаба;

Гроб;

Вієр.

Також до рідкісних прізвищ можна віднести: Безсмертний/Безсмертний, Кисіль-Загорянська, Галілей. До речі, як пише ТСН, українець із родовим ім’ям Галілей скаржиться, що через надто оригінальне прізвище його завжди першим викликали до дошки у школі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найпопулярнішими. У першої трійки із цього списку понад 100 тисяч носіїв по всій країні.