Неприємно, але терпимо: в "Укренерго" розповіли, коли відключатимуть світло 27 липня

У столиці графіки зсунуться на годину вперед

В Україні тривають погодинні відключення світла, проте найскладніший період вже пройдено. Так, у суботу, 27 липня на території всієї країни графіки відключень світла застосовуватимуться з 17:00 і до 23:00.

Про це повідомили в компанії "Укренерго". Зауважили, що діятиме лише одна черга.

"Завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Щодо відключень світла у столиці України — 27 липня графіки стабілізаційних відключень зсунуться на годину вперед.

"Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00. Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", — йдеться в повідомленні ДТЕК.

В компанії вкотре нагадали про те, що причина відключень світла – дефіцит енергії в енергосистемі України внаслідок восьми російських масованих атак, які ворог здійснив на об’єкти енергетики з початку року.

Через російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як в "Укренерго" готуються до зими. Енергетики працюють без вихідних, аби підготуватись до опалювального сезону, і магістральна мережа вже готова забезпечувати зимові обсяги споживання.