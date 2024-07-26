Найскладніший період вже пройдено: голова "Укренерго" розповів, коли відключень світла стане ще менше

Ситуація буде поступово покращуватись

Останніми днями в Україні помітно скоротились погодинні відключення світла. Наразі є вісі причини очікувати, що найскладніший період вже пройдено.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він нагадав, що країна пройшла дуже складні тижні.

"Зараз дійсно ситуація покращилася. Це передусім пов'язано з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека, і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певне енергогенеруючі потужності, яку додають потужності в енергосистему та скорочують дефіцит", — зазначив він.

Кудрицький наголосив, що наразі замість складного режиму, коли одночасно вимикались 3-4 черги споживачів, ми маємо 1-2. За його словами, ці черги застосовуються залежно від години доби. Водночас голова правління "Укренерго" заявив, що в деякі години з'являється можливість взагалі не застосовувати графіки відключень.

За його словами, якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення у наступні декілька тижнів. Кудрицький зазначив, що наразі ситуація стабілізована і матиме тенденцію до певного покращення.

Крім того, він наголосив, що вересні-жовтні є гарні шанси пройти це період з мінімальними відключеннями або зовсім без них. За словами Кудрицького, ці осінні місяці очікуються набагато легшими, ніж липень. Водночас він вчергове наголосив, що такий сценарій можливий за умови відсутності нових ворожих атак на енергетику та аномальних погодних явищ.

Нагадаємо, що останні кілька днів з 22 липня відключень світла в Україні стало врази менше. Однією з головних причин стало те, що після ремонту запустили ще один енергоблок АЕС, а також спад спеки та нормалізація середньодобових показників температури, що знизило навантаження на енергосистему.