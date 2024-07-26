Чому один день зі світлом, а другий - відключення? В ДТЕК відповіли на поширене питання

Енергетики описали ситуацію

Ситуація зі світлом в Україні вже кілька днів, як значно покращилася, проте погодинні відключення все одно відбуваються, хоча й у значно менших обсягах. Українці незадоволені тим, що один день може минути зовсім без обмежень, а в інший світла може не бути декілька годин.

На Facebook-сторінці "ДТЕК Одеські електромережі" одна з українок висунула енергетикам подібну претензію. Вони детально пояснили, чому так може відбуватися.

"Один день є світло, другий відключення, це якось дивно виглядає! Або просто знущаєтеся з нас", — написала жінка у коментарях.

У ДТЕК зазначили, що зараз в Україні продовжують діяти відключення світла. Там нагадали, що спричинили їх масовані удари росіян по енергетичній галузі України.

"Теперішня здатність енергетики не дозволяє використовувати більше світла, тому на кожний день застосовуються вимушені обмеження. За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК Укренерго. Контролює прорахунки лімітів для кожної області – Міністерство енергетики", — пояснили енергетики.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК розповіли, чому відключають світло навіть уночі. Там пояснили, що вночі не працюють сонячні електростанції, а гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія.