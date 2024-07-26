Неприятно, но терпимо: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут отключать свет 27 июля

В столице графики сдвинутся на час вперед

В Украине продолжаются почасовые отключения света, однако самый сложный период уже пройден. Так, в субботу, 27 июля, на территории всей страны графики отключений света будут применяться с 17:00 и до 23:00.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Заметили, что будет действовать только одна очередь.

"Завтра, 27 июля, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Относительно отключений света в столице Украины — 27 июля графики стабилизационных отключений сдвинутся на час вперед.

"Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00. Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", — говорится в сообщении ДТЭК.

В компании еще раз напомнили о том, что причина отключений света – дефицит энергии в энергосистеме Украины вследствие восьми российских массированных атак, которые враг совершил на объекты энергетики с начала года.

Из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в "Укрэнерго" готовятся к зиме. Энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к отопительному сезону, и магистральная сеть готова обеспечивать зимние объемы потребления.