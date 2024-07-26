Українці неочікувано розкритикували доньку Фаріон після суду: "Доросла жінка, а емоції пруть"

Погрози підозрюваному у суді неприпустимі

Емоційна реакція та розмова доньки вбитої мовознавиці Ірини Фаріон у суді з підозрюваним викликала шквал емоцій в українців. Більшість з них засудили такі дії і порадили жіночці відкрито не погрожувати В'ячеславу Зінченку.

У коментарях під дописами "Телеграфу" деякі користувачі не підтримали надмірну емоційність доньки Фаріон. Порівнявши її зухвалість зі схожими реакціями покійної матері.

За словами коментаторів, В'ячеслав Зінченко підозрюваний, його вини ще не визнали, тому не треба забігати наперед і вважати його вбивцею.

"Я розумію емоції прут, вона ж доросла жінка!" — написала користувачка.

Водночас дехто зауважив, що донька вбитої Фаріон відкрито погрожувала хлопцю в суді, що не припустимо. А суддя на це ніяк не відреагував, що вже можна вважати порушенням закону.

"Закон треба особливо для суддів виконувати, це була погроза прямо в суді. Його провина не доказана пока, а погроза для життя вже є публічною", — напасала жінка у коментарі.

Також доньці вбитої мовознавиці порадили триматися гідно і "скромно оплакувати матір". Адже така емоційність більше схожа на піар.

Зауважимо, що під час зустрічі з підозрюваним у вбивстві Фаріон її дочка сказала наступне: "Дивись. Дивись в очі, чому не дивишся? Ти вирвав серце цілої нації. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі, ти помреш в тюрмі. Ми зробимо все, дивись-дивись".

Раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон вперше поспілкувався з журналістами щодо звинувачень. Він розповів про панаму, ставлення до вбитої та до Путіна.