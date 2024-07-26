"Будеш горіти в пеклі": донька вбитої Фаріон накинулася на підозрюваного в суді - той зухвало відповів (відео)

Хлопець відповідав з посмішкою

Донька Ірини Фаріон, яку міг вбити В'ячеслав Зінченко звернулась до підозрюваного в суді. Вона емоційно ставила йому питання.

Софія Семчишин у залі Галицького районного суду сказала молодику, що той буде горіти в пеклі. А також сказала, йому в очі, що він помре у в'язниці.

"Дивись. Дивись в очі, чому не дивишся? Ти вирвав серце цілої нації. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі, ти помреш в тюрмі. Ми зробимо все, дивись-дивись", — емоційно звернулась Семчишин.

У відповідь на її слова хлопець не промовив ані слова. На відео видно, що він дивиться в очі доньці Фаріон нібито з насмішкою.

Семчишин також згадала, що в Ірини Фаріон було двоє внуків, які любили її понад усе. Жінка не стримувала емоцій.

"Ти забрав їхню бабусю найкращу. Ти забрав борчиню за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться, бо ти не маєш серця, не маєш душі. Ти не маєш нічого", — викрикувала вона.

Також у мережі опублікували відео, де вона питає в підозрюваного, чому він вбив її. Хлопець відповів коротко.

"Час покаже", — сказав молодик. "Який час, в тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрьмі. Твоя мама буде гнити з тобою", — відповідає Семчишин.

Окрім цього, хлопець прямо в залі суду показав Семчишин язика, тим самим з посмішкою відповів на її питання чи є в нього язик.

"Та ти шо. Зараза остання", — каже донька Фаріон.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, Галицький районний суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Наразі відомо, що суд перенесено на 16.00 до прибуття приватного адвоката обвинуваченого.

Донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Семчишин буде вимагати довічного ув'язнення для вбивці її матері.

Про це вона сказала журналістам. "Але це для нього і так мало", — сказала донька Фаріон. "У нас з чоловіком є двоє дітей… Вони підростуть і будуть нас питати: тато і мама, ви бачили вбивцю нашої бабусі? Якщо я скажу ні — я це собі не прощу", — сказала донька Фаріон.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — що про нього відомо

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. А батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Також міністр МВС Ігор Клименко сказав, що йому оголошено про підозру. В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський. "Телеграф" розповідав, що про нього відомо.