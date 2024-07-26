Украинцы неожиданно раскритиковали дочь Фарион после суда: "Взрослая женщина, а эмоции прут"

Угрозы подозреваемому в суде недопустимы

Эмоциональная реакция и разговор дочери убитого языковеда Ирины Фарион в суде с подозреваемым вызвал шквал эмоций у украинцев. Большинство из них осудили такие действия и посоветовали женщине открыто не угрожать Вячеславу Зинченко.

В комментариях под постами "Телеграфа" некоторые пользователи не поддержали чрезмерную эмоциональность дочери Фарион. Сравнив ее дерзость с подобными реакциями покойной матери.

По словам комментаторов, Вячеслав Зинченко подозреваемый, его вину еще не признали, поэтому не нужно забегать наперед и считать его убийцей.

"Я понимаю эмоции прут, она же взрослая женщина!" – написала пользовательница.

В то же время некоторые заметил, что дочь убитой Фарион открыто угрожала парню в суде, что не допустимо. Судья же на это никак не отреагировал, что уже можно считать нарушением закона.

"Закон нужно особенно для судей выполнять, это была угроза прямо в суде. Его вина не доказана пока, а угроза для жизни уже публичная", — напасала женщина в комментарии.

Также дочери убитой языковеда посоветовали держаться достойно и "скромно оплакивать мать". Ведь такая эмоциональность больше похожа на пиар.

Заметим, что во время встречи с подозреваемым в убийстве Фарион ее дочь сказала следующее: "Смотри. Смотри в глаза, почему не смотришь? Ты вырвал сердце целой нации. Подлец последний. Ты будешь гореть в аду, ты умрешь в тюрьме. Мы сделаем все, смотри-смотри".

Ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Фарион впервые пообщался с журналистами по поводу обвинений. Он рассказал о панаме, отношении к убитой и Путину.