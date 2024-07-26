Підозрюваний у вбивстві Фаріон став зіркою росЗМІ: росіяни вже називають його "красавчиком" та "героєм"

Дехто пропонує навіть обмін або відправити передачку

Зухвала поведінка підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченко в суді викликала неабиякий шквал емоцій не тільки в Україні. Адже росіяни вже величають 18-річного юнака "красавчиком" та "героєм".

У коментарях під дописами російських пабліків, де затриманий показує язика доньці Фаріон, користувачі РФ пропонують хлопцю дати медаль.

Росіяни радіють не тільки вбивству української мовознавці, а й зухвалій поведінці юнака та його мовчанню. Більшість росіян пишаються діями ймовірного вбивці, називаючи його "Нашими героєм".

Також є навіть ті, хто пропонує обміняти хлопця і відправити в Росію, де його зустрінуть "як рідного". Ще користувачі питають, куди відправляти передачки юнаку.

Зухвалу поведінку хлопця, коли він показав язика в суді, виправдовують тим, що донька Фаріон "не адекватна".

Зауважимо, що у коментарях, окрім "красавчика" та "героя", багато висловів: "Наш слон. Слоняра" тощо. Цим словом користувачі мережі називають людину, політична позиція якої збігається з їхніми власними поглядами, а також того, хто сміливо висловлює свою думку всупереч загальноприйнятій. Часто слово "слон" вживається у значенні "крутий".

Нагадаємо, що 25 липня у Дніпрі затримали юнака, який ймовірно вбив мовознавицю Ірину Фаріон. За даними слідства, В'ячеслав Зінченко ретельного готувався до вбивства. Також він планував замах на нардепа Максима Бужанського, що підтверджує список наступних можливих жертв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що генерал СБУ Василь Вовк розкритикував хід справи Фаріон. За його словами, об’єктивного розслідування вже бути не може.