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Дійсно "героїчні" вчинки: оборонець Маріуполя обурився через нагородження поліціянтів у справі Фаріон

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Дійсно "героїчні" вчинки: оборонець Маріуполя обурився через нагородження поліціянтів у справі Фаріон Новина оновлена 26 липня 2024, 21:09

Іронічно подякував державі

Оборонець Маріуполя та "Азовсталі", прикордонник Ілля Ільяшенко на позивний "Смурф", обурився тим, що поліціянти отримали нагородну зброю від міністра внутрішніх справ України за розкриття підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, тоді як його побратими, захисники "Азовсталі", які ризикуючи життям здійснювали вильоти на гелікоптерах в оточений РФ Маріуполь, досі не отримали нічого.

Відповідний допис військовий зробив у своєму Instargam. Він іронічно подякував державі за "вдячність за героїчні вчинки".

Крім того, Ільяшенко нагадав, як довгі 10 місяців не міг отримати статус учасника бойових дій, а деякі з його побратимів й досі не мають УБД.

"Мені прикро за себе, за моїх побратимів — які без перебільшення герої і заслуговують на нагороди. Влада — роздупліться!!!", — написав Ільяшенко.

"Частина побратимів в полоні гине, отримують засудження за оборону Маріуполя, частина повернулися і ніякої вдячності не отримали (більшість) — де справедливість? Поверніть Героїв додому і дайте нагороду тим, хто її заслужив — заслужив потом, кровʼю, здоров’ям і часом життя, яке було витрачено в полоні", — написав захисник України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Євгеній Єнін отримав посмертно найвищу нагороду Бразилії. Відзнакою вшановують гідні заслуги, громадянські чесноти, практичні дії та вчинки, гідні почесної згадки

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#Нагорода #Державні нагороди