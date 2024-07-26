Действительно "героические" поступки: защитник Мариуполя возмутился из-за награждения полицейских по делу Фарион

Иронически поблагодарил государство

Защитник Мариуполя и "Азовстали", пограничник Илья Ильяшенко на позывной "Смурф", возмутился тем, что полицейские получили наградное оружие от министра внутренних дел Украины за раскрытие подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, в то время как его побратимы, защитники "Азовстали", которые рискуя жизнью осуществляли вылеты на вертолетах в окруженный РФ Мариуполь, до сих пор не получили ничего.

Соответствующее сообщение военный сделал в своем Instargam. Он иронически поблагодарил государство за "благодарность за героические поступки".

Кроме того, Ильяшенко напомнил, как долгие 10 месяцев не мог получить статус участника боевых действий, а некоторые из его побратимов до сих пор не имеют УБД.

"Мне обидно за себя, за моих побратимов — которые без преувеличения герои и заслуживают наград. Власть — раздуплитесь!!!", — написал Ильяшенко.

"Часть побратимов в плену погибает, получают осуждение за оборону Мариуполя, часть вернулись и никакой благодарности не получили (большинство) — где справедливость? Верните Героев домой и дайте награду тем, кто ее заслужил — заслужил потом, кровью, здоровьем и временем жизни, которое было потрачено в плену", — написал защитник Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Евгений Енин получил посмертно высшую награду Бразилии. Наградой чествуют достойные заслуги, гражданские добродетели, практические действия и поступки, достойные почетного упоминания