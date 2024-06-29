Був відзначений за мужність посмертно: Зеленський нагородив орденом колишнього журналіста "Телеграфа" Андрія Топчія

Усього нагородами було відзначено 383 особи, з них 126 посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня колишнього журналіста "Телеграфа" та бойового медика стрілецького батальйону Андрія Топчія. Він загинув у районі Роботиного Запорізької області, виконуючи бойове завдання.

Про це йдеться в указі глави держави №383/2024. Нагороду було присвоєно посмертно.

"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку ухвалюю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня ) — журналіста", — сказано в документі.

Також президент нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) колишню парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух, яка загинула наприкінці травня. А орденом "За заслуги" ІІІ ступеня — військовослужбовицю та колишню журналістку Аллу Пушкарчук (теж посмертно).

Нагадаємо, що 38-річний Андрій Топчій служив у ЗСУ ще з 2014 року, оскільки мав гостре почуття справедливості. Загинув 20 квітня 2024 року в ході виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області, де ситуація загострилася останнім часом. Попрощалися з Андрієм Топчієм 27 квітня у Києві на Алеї героїв на Лісовому цвинтарі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дружина українського пілота вимагає присвоїти йому Героя України посмертно. На рахунку Андрія Бакуна було понад 200 бойових вильотів.