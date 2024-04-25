В Одесі Труханов нагородив Дарта Вейдера: за що саме (відео)
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Персонаж кіноепопеї увійшов до числа добровольців із цивільного захисту
Мер Одеси Геннадій Труханов у четвер, 25 квітня, вручив грамоти почесним мешканцям міста. За особливий внесок на захист міста-героя було нагороджено добровольців добровільного формування цивільного захисту Одеси. Серед них був і незвичайний персонаж Дарт Вейдер.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На кадрах показано процес нагородження.
Так, серед добровольців-захисників, кінологів-інструкторів та інших виявився Дарт Вейдер.
Як відомо, останній був конкурентом Труханова під час виборів глави міста.
Зокрема, 14 лютого 2011 року людина у костюмі Дарта Вейдера подала заяву до Одеської міськради на отримання безкоштовних 10 соток землі.
У липні 2012 року людина у костюмі Вейдера з бензопилою та групою людей, до якої входили депутати Одеської обласної ради Олексій Гончаренко та Олексій Потапський, боролася проти незаконних автостоянок поблизу одеських пляжів.
А 28 квітня 2014 року стало відомо, що Вейдер подав документи до Одеської територіальної виборчої комісії на реєстрацію кандидатом на посаду міського голови.
У вересні 2015 року члени партії "Блок Дарта Вейдера" знову висунули Дарта Вейдера у кандидати на посаду міського голови Одеси. У разі перемоги висуванець пообіцяв зробити ремонт у кабінеті мера та поставити пластикові вікна по всьому будинку мерії.
Зазначимо, Дарт Вейдер — це персонаж кіноепопеї "Зоряні війни".
Згідно з "Вікіпедією", справжнє ім’я Дарта Вейдера Віктор Олексійович Шевченко. Він народився у Білорусі, але пізніше переїхав до України. У джерелі зазначено, що він є українським політиком. Також у кар’єрі Вейдера вказано досвід роботи на посаді електромонтера у Національному університеті харчових технологій.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на виборчій дільниці №511108 виборча комісія не допустила голосування Дарта Вейдера.