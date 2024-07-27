Зарядні станції, генератори та сонячні панелі стануть доступнішими: українців потішили новиною

У переліку також обладнання для радіоелектронної боротьби

З 27 липня вступають у дію нові правила, запроваджені Державною митною службою України. Відтепер на час дії воєнного стану в країні дозволяється безмитне ввезення таких важливих енергетичних пристроїв, як зарядні станції, генератори та сонячні панелі. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Про нововведення повідомила Державна митна служба України. Зауважили, що рішення спрямоване на підтримку енергетичної незалежності України в складних умовах.

Відзавтра, з 00:00 год. 27 липня, набирають чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів.

Зокрема, Закони передбачають можливість застосування звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики:

- електрогенераторного обладнання;

- обладнання для вітро- та сонячної генерації;

- акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).

Також у переліку товарів, які звільняються від сплати митних платежів при імпорті, зазначено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Зокрема, звільнено від оподаткування "тактичні навушники спеціального військового призначення, які класифікуються у товарній підкатегорії 8518 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД".

Пільговий режим також охоплює критично важливе оборонне обладнання, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Для задоволення оборонних потреб України дозволяється безмитний імпорт не тільки антидронових рушниць, а й інших радіоелектронних пристроїв, призначених для виявлення та нейтралізації безпілотників. Ці пристрої класифікуються в товарній позиції 8543 згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Крім того, запроваджено пільгові умови для ввезення компонентів, необхідних для налагодження вітчизняного виробництва та ремонту техніки для розмінування. Ці машини належать до товарних позицій 8427, 8430 та 8479 за УКТ ЗЕД. Аналогічні пільги поширюються на імпорт деталей для виготовлення українськими підприємствами активних засобів протидії технічним розвідкам, які класифікуються у товарних позиціях 8517, 8525 та 8543 згідно з УКТ ЗЕД.

"Окремо звертаємо увагу на тому, що прийнятими законодавчими змінами під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту та/або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій", — насамкінець зазначили у митній службі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 найпопулярніших моделей зарядних станцій. Від економних до найдорожчих варіантів.