Зарядные станции, генераторы и солнечные панели станут доступнее: украинцев порадовали новостью

В перечне также оборудование для радиоэлектронной борьбы

С 27 июля вступают в силу новые правила, введенные Государственной таможенной службой Украины. Теперь во время действия военного положения в стране разрешается беспошлинный ввоз таких важных энергетических устройств, как зарядные станции, генераторы и солнечные панели. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.

О нововведениях сообщила Государственная таможенная служба Украины. Заметили, что решение направлено на поддержку энергетической независимости Украины в сложных условиях.

С завтрашнего дня, с 00:00 час. 27 июля вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.

В частности, Законы предусматривают возможность применения освобождения от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину оборудования для энергетики:

- электрогенераторное оборудование;

- оборудование для ветро- и солнечной генерации;

- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Также в перечне товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей при импорте, указано оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и/или ремонту машин механизированного разминирования.

В частности, освобождены от налогообложения "тактические наушники специального военного назначения, классифицируемые в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД".

Льготный режим также включает критически важное оборонное оборудование, в частности средства радиоэлектронной борьбы. Для удовлетворения оборонных потребностей Украины разрешается беспошлинный импорт не только антидроновых ружей, но и других радиоэлектронных устройств, предназначенных для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Эти устройства классифицируются в товарной позиции 8543 в соответствии с украинским классификатором товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД).

Кроме того, введены льготные условия для ввоза компонентов, необходимых для отладки отечественного производства и ремонта техники для разминирования. Эти машины относятся к товарным позициям 8427, 8430 и 8479 по УКТ ВЭД. Аналогичные льготы распространяются на импорт деталей для изготовления украинскими предприятиями активных средств противодействия техническим разведкам, классифицируемым в товарных позициях 8517, 8525 и 8543 согласно УКТ ВЭД.

"Отдельно обращаем внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширение мощности действующих солнечных электростанций", — заключили в таможенной службе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о топ-10 самых популярных моделях зарядных станций. От экономных до самых дорогих вариантов.