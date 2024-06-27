Мито на українську продукцію в ЄС повертається: названо причину і термін

Заплановані зміни тарифів відповідають чинній угоді між Україною та ЄС

У п'ятницю, 28 червня, Європейський Союз (ЄС) планує запровадити мито на імпорт яєць та цукру з України. Таке рішення прийнято задля задоволення вимог протестуючих європейських фермерів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело. Попередньо таке рішення буде ухвалено на один рік до червня 2025 року.

Тобто на весь період, на який ЄС 25 травня припинив дію квот на весь аграрний імпорт з України.

Зазначається, що розміри мит становитимуть:

€419 за тонну білого цукру,

€339 за тонну цукру-сирцю,

30 євроцентів за 1 кг яєць.

За словами торгового представника України Тараса Качка, заплановані зміни тарифів відповідають чинній угоді між Україною та ЄС. Водночас Київ хоче досягти "усунення всіх двосторонніх обмежень", тому продовжує вести переговори з Брюсселем щодо покращення умов.

"Уряди країн ЄС говорять про підтримку вступу України до Євросоюзу, але ми подивимося. Переговори щодо сільського господарства будуть дуже складними", — своєю чергою сказав виданню дипломат однієї з європейських країн.

Зауважимо, що 19 червня Єврокомісія офіційно оголосила про реактивацію квот та мит на ввезення вівса з України. Водночас, на думку членів ЄК, підтримка України не повинна підривати стабільність аграрного ринку Євросоюзу.

Більше про те, як повернення квот від ЄС може вплинути на ринок в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Українці чекають сезону дешевих яєць. Причина виявилася дуже цікавою".