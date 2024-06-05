У Києві митники вилучили артефакти, яким 2,5 тисячі років: відправити скарби намагалися до США

Експерти визнали їх культурною цінністю

Київські митники викрили спробу незаконного вивезення з України 75 цінних артефактів, вік яких сягає V століття до н.е.-XVII століття н.е. Ці предмети старовини намагався вислати до Сполучених штатів Америки мешканець Чернігівщини.

Про це повідомляє Державна митна служба України. Митники пильно оглянули поштове відправлення і помітили на металевих предметах очевидні ознаки старовини.

Фахівців з Національного музею історії України провели експертизу і з'ясували, що артефакти є автентичними зразками підгірцевської (V-III ст. до н.е.) та черняхівської культур (ІІІ-початок V ст.). Домонгольські артефакти, поширені на території Русі (Х-ХІІІ ст.), та предмети доби Середньовіччя (XV-XVII ст.) тощо.

Всі виявлені зразки є предметами археології, експерти визнали їх культурною цінністю.

"Зразками автентичних пам’яток підгірцевської культури є бронзові підвіски-амулети. Черняхівська культура представлена прикрасами. Доба Русі – прикрасами та предметами особистого благочестя. До Середньовіччя ж та Ранньомодерної доби належить свинцева товарна двостулкова пломба — автентичний зразок західноєвропейського торговельного інвентарю", — йдеться у повідомленні.

Цінні предмети археології знайшли в посилці за кордон

Державна митна служба нагадує, що артефакти не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Їх місце в Музейному фонді України.

Оскільки у відправника не було дозволу на вивезення культурних цінностей за кордон згідно з чинним законодавством України, артефакти вилучено та передано на склад митниці.

Раніше "Телеграф" писав, що з України намагалися вивезти археологічні знахідки, яким понад 8 тисяч років. Київські митники під час огляду міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Кривого Рогу до США, виявили три артефакти.