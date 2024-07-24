Все подорожчає: як нові податки вдарять по кишенях українців

Зміниться ситуація і для бізнесу

Внаслідок підвищення податків в Україні очікується і зростання цін. Все подорожчає на 1-2%.

Як підвищення податків позначиться на цінах, йдеться у матеріалі "Телеграфа ". В Україні різко підвищать податки. 9 моментів, які потрібно знати .

За словами голови громадського об’єднання SAVEФОП та власника фірми з виробництва вікон Сергія Доротича, подорожчання буде на кожній ланці від виробництва та логістики до роздрібної торгівлі. Однак це не єдиний фактор, який впливатиме на ціни цієї осені.

Крім податків, лишаються й старі проблеми, зокрема, відключення електрики, дефіцит кадрів. Усе це збільшує собівартість товарів.

"Але підвищувати ціни без кінця ми не можемо — їх просто не купуватимуть. Тому для бізнесу є кілька сценаріїв — або йти в тінь і економити на податках, або закриватися", — додав Доротич.

Для бізнесу ситуація також погіршиться. За словами голови секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрія Забловського, юрособами ФОПам 3-ї та 4-ї груп доведеться платити 1% від будь-якої діяльності. Це дуже суттєвий податок, оскільки оподатковуватиметься весь дохід.

Цей податок експортерам не повертається, тому від такого нововведення найбільше постраждають експортери продукції з високою доданою вартістю. Цей збір у розмірі 1% буде доданий до вартості всіх товарів та послуг та призведе до автоматичного підвищення цін буквально на все – від сировини до товарів та послуг.

Раніше "Телеграф" писав, що купити та продати квартиру внаслідок підняття податків стане складніше. Також ми розповідали, як позначаться нові податки на ювелірному бізнесі.