Фаріон запропонували дати звання "Героя України": в мережі скандал

Українці активно підписують петицію

Мовознавиці та колишній депутатці Ірині Фаріон, яку вбили у Львові пропонують посмертно присвоїти звання "Героя України". Люди активно підписують це.

Про це йдеться на сайті Кабміну в розділі "Електронні петиції". Якщо через 88 днів набереться 25 тисяч підписів, її розгляне Президент України Володимир Зеленський.

Станом на 28 липня електронну петицію підписали 11 550 українців.

"Багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців. З огляду на її багаторічну суттєву наукову, просвітницьку, педагогічну, політичну діяльність спрямовану на укріплення статусу державної мови та самої державності України, ми, що нижче підписалися, просимо присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання Герой України (посмертно)", — йдеться в тексті петиції.

В мережі також з'явилась реакція людей на це. Більшість користувачів виступають проти. Хтось каже, що герої військові, а не Ірина Фаріон, а хтось не стримує емоцій та не розуміє навіщо потрібно це робити. Але знайшлись і ті, кому це рішення дуже навіть сподобалось.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Проте лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

У неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.