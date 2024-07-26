Прославився справами зрадників і колаборантів: що відомо про адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон

Захисник прокоментував, чому взявся за цю справу

Суд по справі вбивства Ірини Фаріон повернувся після перерви. 18-річного підозрюваного у вбивстві філологині захищатиме адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у зраді і колаборантстві.

Про це повідомляє видання "NTA". Журналісти нагадали суспільству про попередні справи Сулими.

Зокрема, як йдеться в матеріалі видання, Сулима захищав скандального Руслана Коцабу. Він є проросійським пропагандистом, блогером та фігурантом бази "Миротворець". У 2015 році його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі, проте після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав зрадника та визнав його невинним.

Тоді адвокат Сулима заявляв: "Тішить, що суд виправдав Руслана щодо обвинувачення в держзраді. Адже її не було апріорі. І Руслану, як патріоту, українцю було дуже тяжко з такими обвинуваченнями миритись. Втім, 3,5 роки нібито за перешкоджання ЗСУ теж вважаємо несправедливими, тож подаватимемо апеляцію".

Сам Коцаба Революцію гідності й досі називає "змовою олігархів". Він заперечував російську агресію щодо України, каже, що на сході України відбувався "збройний громадянський конфлікт", російських терористів називав "повсталий Донбас", який "спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб", також називав Антитерористичну операцію незаконною. Коцаба кілька разів побував у зоні проведення АТО, після чого закликав на російському ТБ припинити "братовбивчу війну" в Україні. Він провів "антивоєнний" телеміст із так званою "громадськістю" окупованої частини Луганщини. У 2015 році Коцаба виступав за "федералізацію" України. Зараз Коцаба виїхав до США, де робить стріми про "братовбивчу" війну в Україні.

Окрім цього, у реєстрі є десяток справ в яких Сулима захищав підозрюваних у колаборантстві. Зокрема, цього року він захищав Світлану Царьову, яку звинуватили у злочині проти основ нацбезпеки України та колабораційній діяльності.

А ось справу щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон адвокат прокоментував телеканалу НТА:

"Я захищаю право, а не вбивство, розумієте? Кожна людина має право на захист, його вина ще не доведена, він тільки підозрюваний, навіть не обвинувачений. І питання в тому, він це чи не він, це вже буде доводити суд, а на даний час, я захищаю право. В мене робота така, захищати людей, незважаючи на те, хто вони", – сказав Сулима.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — що про нього відомо

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. А батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Також міністр МВС Ігор Клименко сказав, що йому оголошено про підозру. В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський. "Телеграф" розповідав, що про нього відомо.

Донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Семчишин буде вимагати довічного ув'язнення для вбивці її матері.

Раніше "Телеграф" писав про зустріч доньки Фаріон Софії Семчишиної з підозрюваним у вбивстві. Жінка емоційно висловлювалась в бік молодика, а він у відповідь показав їй язик. Зухвала поведінка підозрюваного не залишилась без уваги росіян. Вони почали називати хлопця "красавчином" та "героєм".