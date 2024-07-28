Фарион предложили дать звание "Героя Украины": в сети скандал

Украинцы активно подписывают петицию

Языковед и бывшая депутат Ирина Фарион, которую убили во Львове, предлагают посмертно присвоить звание "Героя Украины". Люди в сети возмутились.

Об этом говорится на сайте Кабмина в разделе "Электронные петиции". Если через 88 дней наберется 25 тысяч подписей, то ее рассмотрит Президент Украины Владимир Зеленский.

На 28 июля электронную петицию подписали 11 550 украинцев.

"Богатое научное наследие и просветительская деятельность Ирины Фарион должно стать фундаментом формирования украиноцентрического мировоззрения будущих поколений украинцев. Учитывая его многолетнюю существенную научную, просветительскую, педагогическую, политическую деятельность направленную на укрепление статуса государственного языка и самой государственности Украины, мы ниже подписались, просим присвоить Фарион Ирине Дмитриевне звание Герой Украины (посмертно)", — говорится в тексте петиции.

В сети также появилась реакция людей на это. Большинство пользователей выступают против. Кто говорит, что герои военные, а не Ирина Фарион, а кто-то не сдерживает эмоций и не понимает зачем это нужно делать. Но нашлись и те, кому это решение очень даже понравилось.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Однако врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.