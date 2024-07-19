"Лікарі борються за життя": Зеленський прокоментував замах на Фаріон та пошуки нападника

Поліція докладає усіх зусиль до затримання нападника

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Він наголосив, що стрілок має понести повну відповідальність.

Про це голова держави написав у Telegram. За його словами, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Зеленський наголосив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні у встановленні обставини цього злочину.

"Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", — написав Президент.

Також український політичний діяч Андрій Садовий відреагував на напад на Фаріон. Він каже, що це жахлива новина, адже замах на вбивство скоєно серед білого дня у Львові.

"Помолимось за здоровʼя пані Ірини! Медики роблять все можливе. Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника", — написав він у Telegram.

Інформацію про замах на Фаріон ще підтвердив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Голова області наголосив, що нападник має понести справедливе покарання. Тому правоохоронці проводять необхідну спецоперацію по його затриманню.

Раніше "Телеграф" писав, що Ірина Фаріон перед замахом розповідала про українських героїв. Останній допис був всього за кілька годин до нападу.