"Його використовують": мати підозрюваного у вбивстві Фаріон виступила із заявами

Нічого підозріло у поведінці сина жінка не помічала

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, який не визнає своєї провини, розповіла про сина. Вона не вірить, що він міг скоїти цей злочин.

З Оленою Зінченко поговорило видання "Інформатор Україна". Вона вважає, що сина використовують.

"Його, здається, використовують. Це так. А навіщо, я не знаю. Коли тут були слідчі (при затриманні будинку – ред.), то, на мою думку, вони також так не вважали", — сказала жінка.

Вона додала, що спочатку слідчі були впевнені у винності В’ячеслава. Однак після обшуку та допиту у них виникли сумніви. До того ж, за словами жінки, Владислав провів у Львові щонайменше два тижні.

"В цілому, менш як два тижні. Спочатку казали (у ЗМІ, коли розшукували злочинця — ред.), що хлопець приходив [до дому Ірини Фаріон] два-три тижні, то це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що виїхав він в понеділок (8 липня) о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень (21 липня). Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був там (у Львові - ред.) менш як два тижні взагалі з поїздками", — розповіла Олена.

За словами матері, нічого підозрілого в поведінці сина останнім часом не було. Він планував із 10 серпня піти на курси водіїв.

Олена розповіла, що сама почала цікавитись Іриною Фаріон лише після її гучного вбивства. Син теж ніколи не згадував мовознавицю у розмовах з матір’ю.

"Я знаю, що до мовного питання у нього нормальне ставлення. Тобто тут немає такого мотиву", — упевнена жінка.

Крім того, за її словами, зріст її сина — близько 1 метра 85 сантиметрів, а свідки говорили, що зростання хлопця, що стріляв у Фаріон, — 170-180 см. На фото хлопця в окулярах і панамі жінка свого сина не впізнала.

Олена розповіла, що Владислав хотів стати військовим, він закінчив курси операторів БПЛА. Батько хлопця на фронті, і він теж хотів захищати Україну.

"Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік та деякі його знайомі відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже… хотів добровольцем йти. І він сказав, що після поїздки до Львова вирішить, чи піде він добровольцем, чи не піде", — сказала вона.

Жінка додала, що Владислав не мав зброї та стріляти, наскільки їй відомо, він не вчився. Хлопець навчається на журналіста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що батько В’ячеслава також заявив, що його син — патріот і не мав мотивів для вбивства Фаріон. Заступник голови Національної поліції Андрій Небітов, який спілкувався із підозрюваним, підтвердив, що він "абсолютно проукраїнський".