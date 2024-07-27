"На честь Великої Українки": з Іриною Фаріон випустили марку (фото)

У погашенні марки взяла участь родина мовознавиці

На дев’ятий день після вбивства відомої мовознавиці та філологині Ірини Фаріон, в Україні випустили марку на її честь. Урочисте погашення відбулося у суботу, 27 липня.

Про це повідомив свободівець Андріян Гутник. Допис зробив у своєму Facebook.

"Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки", — написав він.

Судячи зі світлин, участь у погашенні марки також взяли донька, онуки та зять пані Ірини.

Більшої інформації про захід Андріян Гутник не надав.

Зауважимо, що водночас офіційно "Укрпошта" не повідомляла про випуск марки на честь пані Фаріон. Тому, не виключено, що її могли випустити в межах проєкту "Власна марка", яка дозволяє будь-кому замовити власну поштову продукцію з потрібним дизайном.

До слова, раніше у Львівській міській раді запропонували назвати на честь мовознавиці одну з вулиць міста. Якій саме вулиці можуть надати її ім’я — вирішуватимуть разом з її родиною.

Нагадаємо, 19 липня в Ірину Фаріон стріляли. Лікарі боролися за життя жінки кілька годин, проте її стан був важким. Біологічна смерть настала о 23:20.

У четвер, 25 липня, у Дніпрі затримали юнака, якого підозрюють у замаху та вбивстві мовознавиці. 18-річного хлопця шукали 5 днів. Нині тривають слідчі дії, а підозрюваний знаходиться під вартою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід, але захист готуватиме апеляцію.