Стало відомо, з чого стріляли в Фаріон

В неї було наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку

Кілер який 19 липня скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомляють джерела в Національній поліції.

"Знаряддя вбивства ще не знайдено, але на місці скоєння злочину була вилучила одна гільза від пістолета Макаров. Пошуки злочинця продовжуються", — додав співрозмовник.

Наше джерело також повідомило, що в Ірини Фаріон було наскрізне поранення голови. Вона залишалася непритомною до моменту смерті.

"У Ірини Фаріон будо зафіксовано багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку. До тями вона так і не прийшла",- зазначив співрозмовник.

Як відомо, близько 19:30 19 липня невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку у Львові. Її госпіталізували у вкрай важкому стані, у неї сталася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити, але невдовзі після цього трапилася біологічна смерть.

Як повідомляв "Телеграф", слідство розглядає три основні версії причин вбивства Фаріон — особиста ворожість, суспільно-політична діяльність, не виключають і "російський слід". Водночас у ВО "Свобода" впевнені, що її вбивство сталося "за наказом Москви".