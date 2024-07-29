Каждому субсидия считается отдельно: что влияет на сумму

Субсидию назначают с месяца подачи заявления, если обратиться за ней в июле, августе или сентябре

В Украине продолжается назначение субсидии на неотапливаемый период. Временные рамки – до 1 октября. После этого большинству получателей субсидию перечислят автоматически с учетом смены сезона на отопительный.

Каждому заявителю субсидия рассчитывается отдельно, ведь она зависит от количества зарегистрированных в домохозяйстве, состояния их и их семей. Часть украинцев не имеет права на получение субсидии, в частности к ним относятся люди с более 100 000 грн на депозитах, есть новенький автомобиль или другой вид транспорта, а также несколько объектов жилой недвижимости, которые они сдают.

Сумма субсидии – это разница между обязательным платежом и коммунальными начислениями по социальным нормативам. Обязательный платеж рассчитывается по специальной формуле. Прямое влияние на него имеет средний совокупный доход семьи. Учитывается, сколько в среднем зарабатываются денег на одного человека.

Из суммы, которую начислили за коммунальные услуги, указанные человеком в заявлении на получение субсидии, вычитается размер обязательного платежа — эта разница и есть сумма субсидии.

Формула расчета субсидии

Получать его можно как на банковский счет, так и есть возможность получить деньги на "Укрпочте". В частности, это доступно пенсионерам, которые получают пенсию именно таким образом. Впоследствии человек уже сам самостоятельно распределяет деньги на оплату коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах, которыми можно узнать о назначении субсидии. Для этого есть удобные онлайн-инструменты.