Субсидію дадуть не всім: що зміниться з 1 серпня
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Сума субсидії залежить від доходу та кількості проживаючих
В Україні триває призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Допомогу від держави можна отримати на оплату вартості електроенергії, водопостачання, водовідведення тощо.
Для тих хто подає документи на отримання субсидії в серпні, варто пам'ятати: якщо допомогу вам призначать, то її виплачуватимуть з наступного місяця за попередній. Нарахування почнеться саме з того місяця в якому ви подали документи. Виплати здійснюються на банківську карту або через Укрпошту.
В умовах призначення субсидії наразі нічого не змінюється — право на її отримання мають ті люди, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. Субсидію не надаватимуть особам, що мають по кілька об'єктів житлової нерухомості, автомобіль молодше 5 років або кілька автомобілів менше ніж 15 років давності випуску, тим хто має депозити понад 100 000 грн у банку.
Подати документи на отримання субсидії можна кількома способами:
- особисто прийшовши у Пенсійний фонд
- особисто через ЦНАП
- в місцевій територіальній раді
- поштою на адресу ПФУ
- онлайн на сайті Пенсійного фонду
- онлайн на порталі "Дія"
- онлайн через додаток Пенсійного фонду, який потрібно встановити на смартфон.
Раніше "Телеграф" розповідав, чиї саме доходи впливають на призначення субсидії. Це можуть бути не тільки зареєстровані особи, а й члени їхніх родин навіть якщо вони не живуть разом.