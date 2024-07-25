Субсидію дадуть не всім: що зміниться з 1 серпня

Сума субсидії залежить від доходу та кількості проживаючих

В Україні триває призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Допомогу від держави можна отримати на оплату вартості електроенергії, водопостачання, водовідведення тощо.

Для тих хто подає документи на отримання субсидії в серпні, варто пам'ятати: якщо допомогу вам призначать, то її виплачуватимуть з наступного місяця за попередній. Нарахування почнеться саме з того місяця в якому ви подали документи. Виплати здійснюються на банківську карту або через Укрпошту.

В умовах призначення субсидії наразі нічого не змінюється — право на її отримання мають ті люди, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. Субсидію не надаватимуть особам, що мають по кілька об'єктів житлової нерухомості, автомобіль молодше 5 років або кілька автомобілів менше ніж 15 років давності випуску, тим хто має депозити понад 100 000 грн у банку.

Подати документи на отримання субсидії можна кількома способами:

особисто прийшовши у Пенсійний фонд

особисто через ЦНАП

в місцевій територіальній раді

поштою на адресу ПФУ

онлайн на сайті Пенсійного фонду

онлайн на порталі "Дія"

онлайн через додаток Пенсійного фонду, який потрібно встановити на смартфон.

Раніше "Телеграф" розповідав, чиї саме доходи впливають на призначення субсидії. Це можуть бути не тільки зареєстровані особи, а й члени їхніх родин навіть якщо вони не живуть разом.