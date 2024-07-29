Отставка Шмыгаля, переговоры с РФ и победа Трампа: главные заявления из интервью Стефанчука

Победа Украины имеет три составляющие

Любая война в мире завершалась мирными переговорами, тоже ожидает и Украину, поэтому люди должны это понимать. Наше государство не упало в экономический упадок после полномасштабного вторжения, и это величайшее достижение правительства.

Об этом заявил глава Верховной Рады (ВР) Руслан Стефанчук в интервью "Українським Новинам". Также он расставил все точки над "і" по вопросу вероятной отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и росту налогов.

Главные заявления Стефанчука

О налогах и их росте

"Война – это самый большой поглотитель средств, который есть в государстве. И потому, логично, что средства должны пополняться", — сказал нардеп.

В то же время деньги, которые посылают Украине партнеры, идут не на войну. Они уходят на содержание непосредственного существования государства и граждан. Поэтому правительство вынуждено искать новые пути пополнения бюджета, и один из них это налоги. Есть два варианта в этом случае: понемногу повысить все налоги или больше повысить один, но с высокой налоговой базой.

Об отзыве депутатов

Отзыв народного депутата возможен только в обозначенных Конституцией случаях. Ни один общественный хайп не может заставить правительство уволить депутата. Однако, по мнению председателя ВР, есть два основания, которых нет в Конституции, но они должны быть там — кнопкодавство и прогулы.

"Практика показывает, что многое уже нужно менять со временем в Конституции. Это касается и оснований лишения народного депутата своих полномочий", — добавил Стефанчук.

Об уходе Шмыгаля

Смена премьер-министра Дениса Шмыгаля в военное время незаконна и Стефанчук ее не поддерживает.

"По моему глубокому убеждению, Денис Анатольевич является лучшим премьер-министром за всю историю Украины. Потому что он технократ и возглавляет технократическое правительство. Он всегда был на месте, он, в хорошем понимании, трудоголиком своего дела и очень глубоко разбирается в существующих в государстве процессах", — сказал нардеп.

О победе Украины и переговорах

Победа Украины имеет три составляющие, но они не исключают переговоры и диалога между обеими сторонами. "Первое – это победа на поле боя, однозначно. Это победа, которая дала бы возможность восстановить территориальную ценность. Вторая составляющая – это привлечение Российской Федерации к юридической ответственности по нормам международного права, которые она так публично презирает. И третье – это получение необходимых репараций за эту войну, которую в Украине начала Российская Федерация", — объяснил Стефанчук.

Украине нужно быть готовой к диалогу, ведь "любые войны завершаются переговорными процессами".

О победе Трампа на президентских выборах в США

Американский народ поддерживает Украину и победы Дональда Трампа не следует бояться. "Мы четко отдаем себе отчет, что республиканцы и демократы это отражение американского народа, точно так, как Верховная Рада – выбор украинского народа. И поэтому я точно знаю, что американский народ поддерживает Украину. Я это точно знаю", — говорит Стефанчук.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект об "откупе" для коррупционеров отправят на доработку, по словам председателя ВР.