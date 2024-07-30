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У вашому роду були одні добряки, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Які прізвища давали добрим людям Новина оновлена 30 липня 2024, 09:44
Які прізвища давали добрим людям. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усього таких прізвищ налічується 20

Українські прізвища таять у собі велику історію і можуть розповісти про сферу діяльності, звички, спосіб життя і навіть характер наших предків. Наприклад, існує ціла низка родових імен, які раніше давали виключно добрим людям.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". У цій роботі наголошується, що найчастіше ці люди виділялися своєю добродушністю до оточуючих і завжди були готові прийти на допомогу у скрутну хвилину.

Загалом таких прізвищ налічується 20. Спокійна і добра людина, яка завжди робила виключно справедливі вчинки, могла отримати одне з таких прізвищ: Тихий, Благий, Тишко чи Тихенький.

Також були поширені такі прізвища для таких людей:

  • Делікатний;
  • Ласкавий;
  • Коханий;
  • Субтельний;
  • Мирний;
  • Будь-який;
  • Мірош;
  • Сладкий;
  • Святий;
  • Добрій;
  • Тихун.

Мовник наголосив, що в ті часи добродушним людям ще могли давати такі прізвища: Шовковий чи Оксамитний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища вважаються найрідкіснішими в Україні. Усього їх налічується близько двох десятків.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища