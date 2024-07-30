У вашому роду були одні добряки, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Усього таких прізвищ налічується 20

Українські прізвища таять у собі велику історію і можуть розповісти про сферу діяльності, звички, спосіб життя і навіть характер наших предків. Наприклад, існує ціла низка родових імен, які раніше давали виключно добрим людям.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". У цій роботі наголошується, що найчастіше ці люди виділялися своєю добродушністю до оточуючих і завжди були готові прийти на допомогу у скрутну хвилину.

Загалом таких прізвищ налічується 20. Спокійна і добра людина, яка завжди робила виключно справедливі вчинки, могла отримати одне з таких прізвищ: Тихий, Благий, Тишко чи Тихенький.

Також були поширені такі прізвища для таких людей:

Делікатний;

Ласкавий;

Коханий;

Субтельний;

Мирний;

Будь-який;

Мірош;

Сладкий;

Святий;

Добрій;

Тихун.

Мовник наголосив, що в ті часи добродушним людям ще могли давати такі прізвища: Шовковий чи Оксамитний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища вважаються найрідкіснішими в Україні. Усього їх налічується близько двох десятків.