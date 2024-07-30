В вашем роду были одни добряки, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке
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Всего таких фамилий насчитывается 20
Украинские фамилии таят в себе большую историю и могут рассказать о сфере деятельности, привычках, образе жизни и даже характере наших предков. Например, существует целый ряд родовых имен, которые ранее давали исключительно добрым людям.
Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". В этой работе отмечается, что зачастую эти люди выделялись своим добродушием к окружающим и всегда были готовы прийти на помощь в трудную минуту.
В целом таких фамилий насчитывается 20. Спокойный и добрый человек, который всегда делал исключительно справедливые поступки, мог получить одну из таких фамилий: Тихий, Благый, Тышко или Тыхенький.
Также были распространены следующие фамилии для таких людей:
- Деликатный;
- Ласкавый;
- Коханый;
- Субтельный;
- Мирный;
- Любый;
- Мирош;
- Солодкый;
- Святый;
- Добрий;
- Добрый;
- Тыхун.
Языковед подчеркнул, что в те времена добродушным людям еще могли давать такие фамилии: Шовковый или Оксамытовый.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии считаются самыми редкими в Украине. Всего их насчитывается около двух десятков.