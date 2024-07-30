В вашем роду были одни добряки, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Всего таких фамилий насчитывается 20

Украинские фамилии таят в себе большую историю и могут рассказать о сфере деятельности, привычках, образе жизни и даже характере наших предков. Например, существует целый ряд родовых имен, которые ранее давали исключительно добрым людям.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". В этой работе отмечается, что зачастую эти люди выделялись своим добродушием к окружающим и всегда были готовы прийти на помощь в трудную минуту.

В целом таких фамилий насчитывается 20. Спокойный и добрый человек, который всегда делал исключительно справедливые поступки, мог получить одну из таких фамилий: Тихий, Благый, Тышко или Тыхенький.

Также были распространены следующие фамилии для таких людей:

Деликатный;

Ласкавый;

Коханый;

Субтельный;

Мирный;

Любый;

Мирош;

Солодкый;

Святый;

Добрий;

Добрый;

Тыхун.

Языковед подчеркнул, что в те времена добродушным людям еще могли давать такие фамилии: Шовковый или Оксамытовый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии считаются самыми редкими в Украине. Всего их насчитывается около двух десятков.