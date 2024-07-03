Ваші предки обожнювали рахувати гроші, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Усього налічується сім таких прізвищ
Безліч українських прізвищ має багату історію і може розповісти цікаві факти про ваших предків. Наприклад, низка певних родових імен говорить про те, що у вашому роді були люди, які дуже любили гроші.
Ймовірно, ці люди могли отримати такі прізвища через постійну звичку перераховувати гроші. Або вони любили накопичувати гроші і цим відрізнялися. Про це йдеться у роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редько.
Усього таких прізвищ налічується сім. При цьому кількість носіїв значно відрізняється.
Які прізвища давали тим, хто любить гроші
- Гривня;
- Четвертак;
- Копійка;
- Галаган;
- Пінязь;
- Грош;
- Коруна.
Найбільш популярне з цього списку прізвище Галаган. У країні налічується 2804 носії такого родового імені. Більшість людей проживає в Києві. Водночас із прізвищем Пінязь в Україні проживає лише 31 особа.
До речі, деякі люди, тісно пов’язані з грошима, отримували відповідні прізвиська. Так, наприклад, у нащадків стародавніх бізнесменів можуть бути такі прізвища як Фліс, Вес, Базар чи Караван. Ці прізвиська вказують на те, що першопредок самовіддано працював у торгівлі та був успішним у цій сфері.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали виключно добрим людям. Вони виділялися своїми вчинками та ставленням до інших.